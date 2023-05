Konzertfestival für Harfe

Marburg. Die Crème de la Crème der internationalen Harfenszene gibt sich beim Harfenfestival in Marburg ein Stelldichein. Am Sonntag, 11. Juni, um 20 Uhr beginnt das „Internationale Konzert der Vielsaitigen“ in der Universitätskirche, Reitgasse 2. Zu hören sind die Jazz-Harfinistin Milena Hoge, Erik Ask-Upmark mit skandinavischer Musik auf keltischer Harfe und Kevin Le Pennec, dessen Stücke seine Liebe zur traditionellen bretonischen Musik widerspiegeln. Tickets kosten 22 Euro an der Abendkasse (ermäßigt 15 Euro). Veranstalter ist der FolkClub Marburg.