Kostenlose Leseausweise am „Tag der Bibliotheken“

Marburg. Einen kostenlosen Bibliotheksausweis gibt es am Dienstag, 24. Oktober, in der Stadtbücherei Marburg. Anlass ist der „Tag der Bibliotheken“, an dem mehr als 9000 Bibliotheken in ganz Deutschland auf ihr umfangreiches Angebot sowie auf ihre Bedeutung als Wissensspeicher, Informationsvermittler und kulturelle Einrichtung neugierig machen wollen, informiert die Stadt Marburg.