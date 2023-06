Kristof Magnusson liest „Ein Mann der Kunst“

Marburg. Der Marburger Kunstverein und die Kulturelle Aktion Marburg-Strömungen laden ein zur Buchvorstellung mit Autorengespräch: Am Montag, 19. Juni, präsentiert Kristof Magnusson sein Buch „Ein Mann der Kunst“. Die Lesung beginnt um 19 Uhr im Marburger Kunstverein am Gerhard-Jahn-Platz, der Eintritt ist frei. Zum Buchinhalt: KD Pratz ist ein Künstler der alten Schule, der sich jeglicher Vereinnahmung durch den Kunstbetrieb verweigert hat und zurückgezogen auf einer Burg am Rhein lebt. Der eigene Nachruhm aber liegt ihm am Herzen. Und so lädt er Kunstfreunde ein, die ihn verehren und ihm ein Museum bauen wollen: eine Begegnung, die die Höhen und Tiefen des Kulturbetriebs ausleuchtet.