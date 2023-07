L3092 zwischen Caldern und Marbach in den Ferien gesperrt

Die K80 wird von der L3092 in Fahrtrichtung Wehrshausen auf rund 100 Metern in Richtung Wehrshausen (bis zum ersten Abzweig in Richtung Marbach) zur Einbahnstraße. In die Gegenrichtung wird der Verkehr über Wehrshausen und Dagobertshausen über die K72, K77 und K78 Richtung Caldern umgeleitet.