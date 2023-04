Landespflege und Naturschutz

Marburg-Cappel. Im Rahmen der Themenwoche „Im Einsatz für den Naturschutz“ möchte Hessen Mobil vom 24. bis 28. Aprilüber alle Themenfelder der Landespflege informieren. Eine Ausstellung in der Raiffeisenstraße 7 in Cappel (im Container neben dem Hauptgebäude von Hessen Mobil) behandelt Fragen, wie beispielsweise: Was ist die Landespflege und welche Maßnahmen setzt sie um? Wie sieht ein Planungsprozess aus? Was verbirgt sich hinter den Fachbegriffen Kartierung und Bestandsaufnahme? Welche Konflikte können auftreten? Wie unterscheiden sich die Ortungsrufe der verschiedenen Fledermausarten? Wo und wie lebt die Haselmaus? Die Schau ist von Montag bis Mittwoch (24. bis 26. April) jeweils von 16 bis 18 Uhr geöffnet, sowie am Freitag, 28. April, von 14 bis 16 Uhr.