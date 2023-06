Marburg. Für alle, die noch eine Ausbildung für 2023 suchen, veranstaltet die Agentur für Arbeit Marburg eine „Last Minute Ausbildungsvermittlung“. Dabei stehen die Berufsberater der Arbeitsagentur für Fragen rund um Ausbildung und Studium zur Verfügung und der Arbeitgeberservice gibt Informationen zu offenen Ausbildungsstellen. Ein Bewerbungscoach ist auch vor Ort und gibt Tipps zur Bewerbung oder bespricht vorhandene Bewerbungsunterlagen in Einzelgesprächen. Ebenso werden verschiedene Arbeitgeber, der Zoll und die Bundespolizei präsent sein. Die „Last Minute Ausbildungsvermittlung“ findet am Donnerstag, 29. Juni, von 14 bis 16 Uhr in den Räumen der Marburger Arbeitsagentur, Afföllerstraße 25, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen unter Telefon 06421-605153.