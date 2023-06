Latin Jazz mit Angela Frontera im „Güterbahnhof12“

Marburg. Im Rahmen der Reihe der Marburger Schlosskonzerte gibt es am Sonntag, 18. Juni, um 11 Uhr eine Jazz-Matinée mit Angela Frontera & Friends im „Güterbahnhof 12“ in Marburg (Neue Kasseler Straße 3). Die brasilianische Ausnahme-Perkussionistin Angela Frontera ist in der Jazzszene für ihre temperamentvolle und elegante Spielweise bekannt. Im Güterbahnhof 12 tritt sie mit den Jazzern German Marstatt (Trompete), Ralf Cetto (Kontrabass) und Manuel Seng (Piano) sowie der Bassistin und Jazz-Sängerin Ulrike Pfeifer auf. Auf dem Programm stehen Klassiker wie auch Eigenkompositionen der Musiker aus Jazz, Samba, Bossa Nova und weiteren Spielarten der Weltmusik. Karten kosten regulär 15 Euro. Ermäßigungen gibt es für Vereinsmitglieder, Schwerbehinderte, Ehrenamtscard-Inhaber, Schüler, Azubis und Stadtpassinhaber und Studierende. Online-Kartenverkauf über ADticket/Reservix: https://marburger-schlosskonzerte.reservix.de/events. Karten sind im Vorverkauf unter anderem auch erhältlich bei: Marburg Stadt und Land Tourismus (Telefon 06421-99120), Hinterländer Anzeiger in Biedenkopf (Telefon 06461-92810) und Reisebüro Blankenstein in Gladenbach (Telefon 06462-910310). Weitere Auskünfte: E-Mail info@marburger-schlosskonzerte.de, Internet www.marburger-schlosskonzerte.de.