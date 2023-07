Lesung mit Heide Fuhljahn

Marburg. Das „Bündnis gegen Depression Marburg-Biedenkopf“ an der Universitätsklinik für Psychiatrie in Marburg lädt für Dienstag, 11. Juli, zur Lesung ein: Heide Fuhljahn liest aus ihren beiden Büchern „Kalt. erwischt - Wie ich mit Depressionen lebe und was mir hilft“ und „Von Wahn und Sinn – Behandler, Patienten und die Psychotherapie ihres Lebens“. Fuljahn ist selbst Betroffene und Fachjournalistin. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr im Konferenzraum (4. Stock) in der Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Rudolf-Bultmann-Straße 8. Im Anschluss findet ein Gespräch mit der Autorin und mit Professor Dr. Kircher, Chefarzt der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Marburg und Vorsitzender des „Bündnis gegen Depression Marburg-Biedenkopf“, statt.