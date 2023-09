Lesung mit Marburger Autor Felix Scholz

Marburg. Der Marburger Autor Felix Scholz stellt am Mittwoch, 4. Oktober, um 18.30 Uhr seinen Kriminalroman „Tod in Marburg“ bei einer Lesung im Markthaus in der Wettergasse 6 vor. Der studierte Germanist arbeitet als Dozent für Deutsch als Fremdsprache an der Philipps-Universität. Neben Auftritten bei Lesebühnen und Poetry-Slams schreibt er Kinderbücher und im vergangenen Jahr nun auch seinen ersten Roman. Scholz führt seine Leserschaft in seinem Regionalkrimi durch Marburgs bekannteste Ecken. Humorvoll mäandern die Ermittlungen zwischen Burschenschaften, Pharmaindustrie und Studentenkneipen hin und her. Es geht um den Tod einer jungen Frau, die kurz vor einem Durchbruch in der Impfstoffentwicklung stand. Aber nicht nur das Thema Industriespionage steht für die Ermittler im Raum, sondern auch politische Motive. Neben dem Einblick in seinen Krimi steht der Autor bei seinem Leseabend auch für Fragen zu Inhalt und Entstehung seines Erstlings zur Verfügung. Und natürlich kann das Buch auch käuflich erworben und vom Autor signiert werden. Tickets für den Leseabend gibt es in den Tourist-Informationen oder online auf www.marburg-tourismus.de/erlebnis-buchen.