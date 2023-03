Licht aus für den Klimaschutz 

Marburg. In diesem Jahr folgt die Stadt Marburg erneut dem Aufruf des WWF Deutschland und beteiligt sich an der sogenannten „Earth Hour“, der „Stunde der Erde”. Städte und Bürger auf der ganzen Welt schalten am Samstag, 25. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Die Earth Hour findet dieses Jahr bereits zum 17. Mal statt. Und auf der Homepage des World Wide Fund For Nature (WWF) finden Interessierte unter anderem Tipps und Ideen zur ganz persönlichen Gestaltung der Earth Hour (https://www.wwf.de/earth-hour/tipps).