Linke feiern mit Gerhard Trabert

Marburg. Der Kreisverband der Linken Marburg-Biedenkopf lädt ein zum Fest mit politischer Runde: Die Veranstaltung findet am Samstag, 26. August, von 16 bis 22 Uhr am Café Rotkehlchen, Rudolf-Bultmann-Straße, statt. An der politischen Runde nehmen teil Barbara Schlemmer, Sprecherin des Aktionsbündnisses „Keine A49“, Fraktionsvorsitzende der grünen Fraktion in Homberg (Ohm) und Kandidatin der Linken für die Landtagswahl, der Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie Gerhard Trabert, der sich unter anderem als Arzt für Obdachlose in Mainz engagiert. Er war Kandidat der Linken für das Amt des Bundespräsidenten 2021 und ist ihr designierter Spitzenkandidat für die Europawahl 2024, Jan Schalauske, Spitzenkandidat für die Landtagswahl und Vorsitzender der linken Landtagsfraktion und Anna Hofmann, Direktkandidatin für den Landtag und Fraktionsvorsitzende im Kreistag. Ab 18 Uhr spielt Underground Groove Society eigene Stücke und Cover-Versionen aus den Bereichen Soul, Funk, R&B und Downtempo. Im Anschluss sorgt ab 20 Uhr DJane „Die Janeway“ für Stimmung. Für Kinderbetreuung ist gesorgt. Es gibt Bratwürste (auch vegan) Kuchen und Salate. Der Eintritt ist frei.