Linke laden zur Diskussion mit Katja Wolf

Marburg-Wehrda. „Nachdenken über linke Kommunalpolitik“ lautet die Überschrift für eine Veranstaltung des Kreisverbands der Linken Marburg-Biedenkopf. Dabei geht es um Fragen wie: Was können wir überhaupt erreichen? Ist Kommunalpolitik Bundespolitik im Kleinen oder gibt es Unterschiede? Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben Kommunen? Welche Kompromisse sind akzeptabel? Diskutiert wird am Samstag, 29. April, um 15 Uhr wird im Bürgerhaus in Wehrda (Freiherr-von-Stein-Straße 1). Zu Gast ist die Oberbürgermeisterin von Marburgs Partnerstadt Eisenach, Katja Wolf.