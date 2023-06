Linke möchten digitale Teilhabe sicherstellen 

Marburg-Cappel. Die nächste Sitzung des Kreistages findet am Freitag, 14. Juli, ab 9 Uhr im Kreisverwaltungsgebäude in Cappel (Im Lichtenholz 60) statt. Thema sind unter anderem die „Seniorenpolitischen Leitlinien“ des Kreises. Die Fraktion der Grünen hat Anträge zur „Legalisierung von Cannabis in Deutschland – Diskussion der Chancen und Risiken im Rahmen einer Fachtagung“ sowie „Frauen in die Politik – Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene weiter umsetzen“ vorgelegt. Ein Antrag der Fraktionen von SPD und CDU betrifft die „Kooperation von Bundeswehr mit Wirtschaft und Arbeitgebern zur Stärkung des Reservedienstes“. Und die Fraktion der Linken möchte mit einem Antrag die „Digitale Teilhabe sicherstellen“. Sie fordern „freie Online-Zugänge und Selbstbedienungsterminals im Kreisgebiet“.