Lucia Dellefant zeigt „Ourconomy“

Marburg. Der Marburger Kunstverein präsentiert vom 10. August bis zum 5. Oktober die Ausstellung „Ourconomy“ mit Werken von Lucia Dellefant. Die Künstlerin verbindet mit ihrem Projekt „Ourconomy“ Wirtschaft und Kunst und sensibilisiert Menschen auf visueller wie emotionaler Ebene für ökonomische Zusammenhänge. Im Marburger Kunstverein zeigt sie Installationen, Skulpturen und Videos, die zum einen den Status quo der Globalisierung kritisch beleuchten und zum anderen als utopische Modelle ein faires Miteinander in naher Zukunft entwerfen. Ausstellungseröffnung ist am Donnerstag, 10. August, um 18 Uhr. Die Einführung und das Gespräch mit der Künstlerin übernimmt Wolfgang Ullrich. Kostenlose Führungen gibt es jeden Samstag um 16 Uhr. Finissage ist am Donnerstag, 5. Oktober, um 18 Uhr. Gleichzeitig hat die Künstlerin ein Projekt entwickelt, bei dem jeder selbst aktiv werden kann. „Meinabkommen“ kann man nicht nur im Kunstverein, sondern auch vom 14. bis 17. September auf dem Rudolphsplatz unterzeichnen und sich verpflichten, den eigenen Co2-Ausstoß bis 2030 um circa 50 Prozent auf 5 Tonnen pro Jahr zu reduzieren. Die Künstlerin wird vom 14. bis 17. September jeweils von 11 bis 17 Uhr auf dem Rudolphsplatz anwesend sein.