Märchen-Theater in Marburg für Kinder

Marburg. In die Welt von Frau Holle, die Brunnenwelt, die sich aber gleichzeitig auch über den Wolken befindet, geraten zwei Stiefschwestern, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Während die eine stets hilfsbereit und verantwortungsvoll handelt, denkt die andere nur an sich selbst. Frau Holle hat für jede den passenden Lohn. Das Grimm’sche Märchen „Frau Holle“ wird vom Theater GegenStand am Sonntag, 29. Oktober, in der Waggonhalle liebevoll und lustig in Szene gesetzt und ist für Menschen ab 3 Jahren geeignet. Der Vorhang hebt sich um 15 Uhr. Das Stück dauert etwa 45 Minuten. Karten kosten 6 Euro plus Gebühren im Vorverkauf oder 9 Euro an der Tageskasse.