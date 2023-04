Marburg. Das Marburger Bündnis „Nein zum Krieg!“ setzt seine Mahnwachen fort. Am heutigen Samstag werben Mitglieder des Bündnisses von 11 bis 13 Uhr am Augustinerbrunnen, am Eingang zur Marburger Oberstadt, für Verhandlungslösungen zum Beenden der Kriege dieser Welt. Das Motto lautet: „Verhandeln statt Schießen! Den Ukraine-Krieg beenden! Waffenstillstand jetzt!”