Manuel Neuer beteiligt sich an Marburger Firma

Ein Sprecher des Bayern-Torwarts begründete die Beteiligung auf Nachfrage der Zeitung mit persönlichem Interesse, dem Aspekt der Nachhaltigkeit und dem Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten der handelnden Personen. Der Kosmetikbereich ist Neuer dabei nicht fremd: Im November vergangenen Jahres hatte Neuer seine Beteiligung an der Deutsche Kosmetikwerke AG bekannt gegeben, die Hautpflegeprodukte vertreibt und die ihren Sitz ebenfalls in Marburg hat, sogar am gleichen Standort (Zu den Sandbeeten 5). Dort sitzt Neuer auch im Aufsichtsrat.