Marburg: Ausbildungsmesse "Ansage Zukunft" vom 4. bis 6. Mai

Am Samstag beinhaltet das Programm im Kinosaal 7 Infos und Impulse rund ums Thema Ausbildung im Rahmen von "Elevator Pitches": Betriebe stellen sich und ihre Angebote in wenigen Minuten vor. Die Berufsberatung im Erwerbsleben der Arbeitsagentur bietet Infos für Personen, die im bereits Berufsleben stehen und an einer Qualifizierung interessiert sind.