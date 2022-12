Marburg bekommt 250.000 Euro für Lastenrad-Börse

MARBURG. Die Stadt Marburg will die klimafreundliche Mobilitätswende voranbringen und ein kommunales Lastenradverleihsystem aufbauen. Dafür erhält sie eine Förderung des Landes Hessen in Höhe von rund 250.000 Euro. Umweltministerin Priska Hinz überreichte den Förderbescheid an Bürgermeisterin und Klimaschutzdezernentin Nadine Bernshausen (beide Grüne).