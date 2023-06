Marburg: Betrügerinnen bringen 64-Jährige um 20.000 Euro

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer kennt die beschriebenen Personen oder ihren Aufenthaltsort? Wer hat die Personen am Übergabeort gesehen? Wem ist ein fremdes Fahrzeug in der Nähe aufgefallen? Wem sind die beschriebenen Personen sonst schon aufgefallen? Wem wurde eine ähnliche „Reinigung“ angeboten? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421-4060.