Marburg. Zu der Gästeführung „Marburg, deine Universität“ lädt die „Marburg Stadt und Land Tourismus“ für Mittwoch, 14. Juni, ein. Die Tour dauert anderthalb Stunden und startet um 17 Uhr. Gästeführer Chris Schmetz hat allerhand Wissenswertes zum Leben in der Universitätsstadt parat, welche berühmten Menschen hier studierten und was heute das Studium in Marburg so attraktiv macht. Er wirft außerdem einen ausführlichen Blick auf das Studentenleben mit Kneipen, Kunst und Kultur. Da ist der gemeinsame Absacker zum Abschluss natürlich ein Muss. Tickets zu 9,50 Euro gibt es in den Tourist-Informationen oder online auf www.marburg-tourismus.de/erlebnisse.