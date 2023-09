Marburg: Die Sorge der Telefonseelsorge

Mitarbeiter von Telefonseelsorgen haben für die Anrufer derzeit noch vorwiegend am Telefon ein offenes Ohr. In Marburg möchten die Betreiber die Seelsorge per Chat erweitern und suchen dazu ehrenamtliche Helfer. Doris Möser-Schmidt ist die Geschäftsführerin der Telefonseelsorge in Marburg.