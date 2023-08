Marburg-Erlebnisse im September und Oktober 

Am Sonntag, 1. Oktober, von 14.30 bis circa 17 Uhr geht es in der Tour „Luther in Marburg“ um Luthers Reformgedanken und die Ereignisse bis zur Gründung der Philipps-Universität, veranschaulicht an historischen Orten. Tickets kosten 14 Euro (13 Euro für Kinder von 6 bis 12 Jahren), inklusive Eintritt Schloss.