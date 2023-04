Marburg hebt Wassertemperatur im AquaMar wieder an

Am 1. September 2022 trat die bundesweite Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen (EnSikuMaV) in Kraft. Bereits zuvor im August hatte die Stadt Marburg infolge des Ukrainekrieges und in Abstimmung mit dem Hessischen Städtetag sowie dem Deutschen Städtetag einen ganzen Katalog von Energiesparmaßnehmen beschlossen. Dazu gehörten auch die Einsparungen in den städtischen Bädern. Sie verbrauchen mit Abstand die meiste Energie der Stadtverwaltung: Rund zehn Prozent des gesamten Verbrauchs an Strom und Wärme aller städtischen Immobilien fließen ins AquaMar und ins Wehrdaer Hallenbad. Die Auswertung für das AquaMar im vierten Quartal 2022 zeigt: Allein durch die Absenkung der Temperatur im Sport-, Sprung- und Rutschlandebecken sowie der Schließung der Sauna konnten 13 Prozent Energie eingespart werden. Und das bei gleichbleibender Temperatur in den anderen Becken.