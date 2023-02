Marburg: Kostenlose Unterstützung für Betroffene

Der AKHD Marburg bietet betroffenen Familien mit einem schwerstkranken beziehungsweise lebensverkürzend erkranktem Kind ein kostenloses Unterstützungsangebot (keine pflegerischen Tätigkeiten) für circa zwei bis vier Stunden pro Woche an. Die Begleitung der Familien erfolgt zuhause, in den Kliniken in Gießen und Marburg oder auch in stationären Einrichtungen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter schenken ihre Zeit für das erkrankte Kind, den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sowie für Geschwisterkinder oder weitere Familienmitglieder und unterstützen so je nach individuellem Bedarf die gesamte Familie. Betroffene Familien im Kreis können sich für ein Informationsgespräch unter Telefon 06421-21255 an die Koordinatorinnen Sandra Busch und Pamela Stephens wenden.