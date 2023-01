Marburger Bankangestellte rettet Seniorin vor Betrug

Demnach hatte die ältere Dame am Nachmittag erhielt einen Anruf von einer weinenden Frau erhalten, die vorgab, ihre Tochter zu sein. Die mutmaßliche Betrügerim berichtete von einem angeblichen Verkehrsunfall und übergab das Telefon anschließend einer vermeintlichen Polizeibeamtin. Diese forderte von der Marburgerin eine Kaution, um die sonst erforderliche Untersuchungshaft der Tochter abzuwenden. Die Seniorin begab sich daraufhin zur Bank, um ihre Ersparnisse von über 40.000 Euro abzuheben. Die Bankmitarbeiterin reagierte nach Angaben der Polizei „komplett richtig”, indem sie die Seniorin über die Betrugsmasche informierte und die Polizei kontaktierte. So gingen die Betrüger in diesem Fall leer aus und die Seniorin kam mit dem Schrecken davon.