Marburger Konfliktforscher über den Krieg in der Ukraine

Herr Professor Bonacker, der russische Angriffskrieg in der Ukraine geht ins zweite Jahr. Der Westen hat dem überfallenen Land nach langem Zögern Kampfpanzer zugesagt. Darauf folgte aus Kiew die Forderung nach Kampfjets. Wie nötig sind sie im Kriegsgeschehen? Dreht sich die Spirale immer weiter? Aus ukrainischer Sicht ist es nachvollziehbar, nun auch Kampfjets zu fordern. Die russische Kriegstaktik, ist so sehr auf die Zerstörung der Infrastruktur und die Terrorisierung der Zivilbevölkerung konzentriert, dass Kampfjets einen großen Unterschied bei der Luftabwehr machen würden. Die bisherigen Waffenlieferungen haben der Ukraine geholfen, ihre Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, Gebiete zurückzuerobern, die russische Offensive zurückzudrängen. Die Ukraine hat der russischen Seite klargemacht, dass sie ihre ursprünglichen Kriegsziele nicht erreichen wird.

Gibt es Risiken für eine weitere Eskalation? Natürlich muss man gründlich darüber nachdenken, wie stark die Nato und der Westen in das unmittelbare Kampfgeschehen verwickelt werden. Es ist für den Westen ein Balanceakt zwischen Unterstützung und Zurückhaltung. Man muss die Gesamtlage betrachten und schauen, ob und wie allein schon die Debatte über die Lieferung von Rüstungsgütern Auswirkungen auf die russische Strategie hat. Russland muss damit rechnen, dass es für die militärische Unterstützung keine roten Linien gibt.

Könnte die Lieferung von Kampfjets für Putin eine Überschreitung der roten Linie bedeuten, die die Gefahr des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen erhöht? Es müssen ja nicht gleich Atomwaffen sein. Dafür gibt es keine Anzeichen. Dieses Monstrum hat Putin am Anfang an die Wand gemalt. Mittlerweile droht er damit nicht mehr. Putin dürfte durch Gespräche auf informeller Ebene sehr deutlich gemacht worden sein, dass dies verheerende Folgen für ihn selbst und Russland hätte.

Der bisherige Kriegsverlauf war anders als von Putin erhofft, die Ukraine setzt auf Sieg und die Rückeroberung ihrer Gebiete, das beinhaltet auch die Krim. Was sind Putins Kriegsziele? Putin hat den Krieg angefangen, weil er den maximalen Einfluss über die Ukraine haben wollte mit einer Pro-Moskau-Administration in Kiew. Er wollte den Kontrollverlust, der nach 2014 eintrat, aufhalten. Im Kern geht es ihm um eine imperiale Zone. Das wird er nicht mehr erreichen. In Verhandlungen, wenn es sie dann irgendwann geben sollte, kann es nur noch darum gehen, unter welchen Bedingungen Russland das Territorium wieder aufgibt. Die Krimfrage wird sicher eine sein, über die man reden muss. Aber wir sollten uns zurückhalten, hier von außen Vorschläge zu machen.

Welche Rolle übernehmen die Vereinten Nationen in diesem Konflikt? Tut die Uno genug? Die Vereinbarung über die Getreidelieferungen ist ein Zeichen dafür, dass es entgegen der Behauptungen bestimmter Personen in der politischen Diskussion in der Bundesrepublik immer auch Gespräche gegeben hat. Ich teile die negative Sicht auf die Rolle der Vereinten Nationen nicht. Der Sicherheitsrat ist blockiert, das liegt in der Natur der Sache, Russland kann sein Veto einlegen. Aber wenn man betrachtet, mit welch überwältigender Mehrheit die UN-Generalversammlung Russland kritisiert hat, dann ist das schon bemerkenswert. Das ist eine Bestätigung der Norm der territorialen Unversehrtheit und ein Gegengewicht zu geopolitischem Denken. Die Vereinten Nationen kommen dann wieder richtig ins Spiel, wenn es um die Überwachung der Einhaltung eines Waffenstillstandes geht – etwa durch Blauhelmeinsätze. Bis dahin ist es allerdings noch ein sehr weiter Weg.

Wie könnte es dazu kommen? Dass die Ukraine den Krieg militärisch gewinnt, zeichnet sich im Moment nicht ab. Auch Russland wird den Krieg nicht gewinnen. Wir haben im Moment also eine Pattsituation. Um diese aufrechtzuerhalten, bedarf es der militärischen Unterstützung der Ukraine, denn Russland ist materialtechnisch und personell überlegen. Wenn Russland einsieht, dass es nicht mehr Territorium erobern kann, als dies jetzt der Fall ist, muss es seinen Kurs wechseln. Die entscheidende Frage ist: Gelingt Putin ein Narrativ nach innen, mit dem er der russischen Gesellschaft und der politischen Elite eine Beendigung des Krieges als Erfolg verkaufen kann?

Das würde aber bedeuten, dass die territoriale Integrität der Ukraine beschädigt wäre? Im Moment des Beginns der Waffenstillstandsverhandlungen wäre das vermutlich der Fall. Sie fangen an, wenn sich auf beiden Seiten die Einsicht durchsetzt, wir kommen mit militärischen Mitteln nicht weiter. Als Vergleich bietet sich der Koreakrieg an. Damals kamen beide Konfliktparteien an den Punkt, es gibt kein Vor und kein Zurück. Jetzt müssen erst einmal die Waffen schweigen. Das große Problem im aktuellen Konflikt ist, dass die russische Seite glaubhaft machen muss, dass Waffenstillstandsverhandlungen ernst gemeint sind. Die russische Außenpolitik der vergangenen Jahre spricht nicht dafür, ihr zu trauen.

Russland und die Ukraine waren über Jahrhunderte verbunden. Menschen mit ukrainischen Wurzeln leben in Russland, in der Ukraine gibt es viele Russischstämmige. Was bedeutet dies für die Lösung des Konflikts? Es ist ein politischer Konflikt zwischen zwei Staaten. Ethnische Gründe spielen meines Erachtens keine Rolle. Auch wenn es bei all der Brutalität und Gewalt nicht gleich den Anschein hat: Dieser Konflikt ist weniger komplex als ein Bürgerkrieg, in dem es verschiedene Gruppen und Identitäten gibt. Im Ukrainekrieg gibt es zwei klare Konfliktparteien und einen Aggressor. Deshalb ist er eigentlich leichter zu lösen.

Bei den lokalen Flüchtlingshilfen erleben wir, dass auch Russen Ukrainern helfen, sie bei sich aufnehmen. Können aus solchen Erfahrungen zarte Pflänzchen für eine Versöhnung wachsen? Es ist wichtig, die Begegnungen auf zivilgesellschaftlicher Ebene zu unterstützen, Frieden baut darauf auf. Dennoch wissen wir aus anderen Kriegen, dass es für Versöhnung ein bis zwei Generationen braucht. Es gibt diese Brücken, es ist wichtig sie zu bauen und zu stützen, aber man sollte ihnen auch nicht zu viel Last auftragen. Denn dieser Krieg hinterlässt massive Spuren. Auch die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland hat nach zwei Weltkriegen ihre Zeit gebraucht.

Der Krieg wirkt sich auch auf die Kultur aus. Das für die Opernsängerin Anna Netrebko geforderte Auftrittsverbot in Wiesbaden ist so ein Beispiel aus Hessen. Wie bewerten Sie dies? Ich halte nichts davon, starre kulturelle Grenzen zu ziehen. Das passt nicht zur Kultur, die immer offen und überlappend ist. Man muss aber hinschauen, ob das für russische Propaganda genutzt wird oder ob die Künstler mit dem Regime verbandelt sind. Dann gibt es keinen Grund, sie in Deutschland auftreten zu lassen. Im Wissenschaftsbereich würde ich den Austausch sofort unterlassen, wenn es sich um Personen handelt, die diesen Krieg befürworten. Offizielle Forschungskooperationen sind derzeit sowieso untersagt, da sich die russischen Universitäten sehr oft regimetreu präsentiert haben.