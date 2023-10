Marburger Lebenshilfe-Vertreter: emotionale Worte gegen rechts

Die Preisträger André und Shari Dietz nehmen auf der Bühne des Erwin-Piscator-Hauses in Marburg den „Bobby“ entgegen.

Die Lebenshilfe hat in Marburg den „Bobby“ an RTL-Mann André Dietz und Ehefrau Shari vergeben. Das Paar kämpft für Inklusion. Doch der Rechtsruck in Deutschland macht zu schaffen.