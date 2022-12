Marburger Milieus aufgeschlüsselt

Die Marburger Milieustudie zeigt auf 174 Seiten auf, wie die Marburger leben, was sie arbeiten, wo sie wohnen und wie sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Damit bietet sie eine wichtige Grundlage für die zukünftige Stadtplanung, die kooperative Sozialplanung und die quartiersorientierte Steuerung, die sich an Menschen und nicht an den Institutionen orientiert.