Marburger OB Spies verständigt sich mit „Letzter Generation“

Spies sagte, es sei natürlich nicht erlaubt, sich auf die Straße zu kleben. Deshalb sei Marburg frühzeitig vorbereitet gewesen. In zwei Fällen mussten Protestierende von der Straße gelöst werden. In zwei weiteren Fällen konnte ein Festkleben durch frühzeitigen Einsatz verhindert werden. Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung habe in Amtshilfe der Polizei geholfen, Personen wieder von der Straße zu lösen. Die Regeln des Rechtsstaats gälten „selbstverständlich auch in Marburg“. „Aber in der Sache entsprechen die Forderungen der ,Letzten Generation‘ den Beschlüssen der Stadt Marburg, und ich teile diese Forderungen auch persönlich“, so Spies.