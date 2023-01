Marburger Polizeioldtimer wirken bei True-Crime-Serie mit

Der Filmdreh mit seinen Vorbereitungen dauerte über 13 Stunden. Einige der Polizeikomparsen mussten nicht nur Polizeifahrzeuge fahren, sondern auch noch das "Säurefass" im Garten ausgraben, eine schweißtreibende Aktion. Kurz nach Mitternacht war die Szene, die in Folge fünf zu sehen ist, im Kasten. Einen Monat später fand der zweite Einsatz für die Marburger Museumsmacher statt. Diesmal ging es mit vier kleineren Oldies aus Marburg nach Hamburg, über 800 Kilometer nördlich vom letzten Drehort. Das Haus des Täters im Stadtteil Rahlstedt war Drehort für die erste Szene. Dort hatte die Polizeikolonne mit den Marburger Polizeioldies ihren Blaulichteinsatz, der im Film gut zu erkennen ist. Bei der anschließenden Durchsuchung kann man die Marburger Komparsen in Aktion sehen. Einige Kisten voller Beweismaterial nehmen sie mit. Am Film-Set fühlte man sich in die 1980er- und 1990er-Jahre in Hamburgs Straßen zurückversetzt, denn in denen standen viele Fahrzeuge aus dieser Zeit - in Folge 4 zu sehen. "Nachts fand dann an einem Garagentrakt in Hamburg-Horn der Dreh mit der Kommissarin im Blaulichtschein unseres Opels Omega und des Ford Sierra statt", erzählt Dersch. Dies war die zweite Szene mit den Marburger Oldtimern.