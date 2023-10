Marburger Spielzeugbörse lockt am 5. November

Verkaufen dürfen dort ausschließlich Schüler zwischen 6 und 16 Jahren. Nicht verkauft werden dürfen Kriegsspielzeug und illegal kopierte CDs, DVDs und Konsolenspiele. Um mit einem Verkaufsstand in der Großsporthalle im Georg-Gassmann-Stadion in der Leopold-Lucas-Straße 46B dabei sein zu können, braucht es eine Tischkarte. Ab Montag, 9. Oktober, können Tischkarten online reserviert werden auf https://marburg-jufoe.zmart-ivent.de/event/932. Die verbindliche Buchung erfolgt erst, wenn die reservierten Tischkarten für sieben Euro bei der Jugendförderung im Haus der Jugend abgeholt und bar bezahlt wurden. Dies ist möglich von Montag, 16. Oktober, bis Donnerstag, 2. November. Das Haus der Jugend in der Frankfurter Straße 21 hat montags bis mittwochs von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr für den Verkauf der Tischkarten geöffnet. Fragen können telefonisch unter der Nummer 06421-2011452, oder per E-Mail an anmeldung.jufoe@marburg-stadt.de gestellt werden. Der Einlass für die Verkäufer ist am 5. November um 9 Uhr, ab 10 Uhr dürfen dann die Besucher in die Halle. Es gibt außerdem Kuchen, Würstchen, kalte und warme Getränke.