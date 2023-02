Marburger Theologe sucht Studienteilnehmer

Welche Rolle spielen der Glaube und die Kirche im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit? Dieser Frage geht eine Studie nach, die vom Forschungsinstitut empirica für Jugend, Kultur und Religion der CVJM-Hochschule in Kassel durchgeführt wird. (© Marijan Murat/dpa/Symbolbild)

Welche Rolle spielen der Glaube und die Kirche im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit? Dieser Frage geht eine Studie nach, die vom Forschungsinstitut empirica für Jugend, Kultur und Religion der CVJM-Hochschule in Kassel durchgeführt wird. (© Marijan Murat/dpa/Symbolbild)

Beeinflusst der Glaube nachhaltiges Denken und Verhalten? Dem will Professor Tobias Faix auf den Grund gehen. Wer an einer Studie teilnehmen will, soll sich bis 28. Februar melden.