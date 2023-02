Marburger Verein leistet Nothilfe nach dem Erdbeben

Marburg. Schnelle Hilfe nach Naturkatastrophen leistet der Verein Terra Tech mit Sitz in Marburg. Zelte, Decken, Winterkleidung, Schlafsäcke und Babynahrung werden deshalb derzeit mit Partnern des Vereins im syrisch-türkischen Grenzgebiet verteilt. Für schnelle Winterhilfe hat der Verein 10.000 Euro aus seinem Nothilfefonds bereitgestellt. Die Hilfsgüter werden aus dem Großraum Ankara in die Erdbebenregion geliefert. „Die Hilfe ist ein Wettlauf gegen die Zeit.Schneefall, Kälte und zerstörte Infrastruktur erschweren die Situation für Überlebende und Helfende. Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind insgesamt 23 Millionen Personen von den Auswirkungen des Bebens betroffen. Viele Menschen frieren in Zelten und Notunterkünften”, so Terra Tech in einer Pressemitteilung.