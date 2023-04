Marburger verliert fünfstellige Summe bei Telefonbetrug

Wer war am Mittwochnachmittag in der Ockershäuser Allee? Wer hat ein Treffen zwischen einem älteren und einem deutlich jüngeren Mann gesehen und kann insbesondere den jüngeren Mann näher beschreiben? Wem fiel in der Ockershäuser Allee oder in unmittelbarer Nähe ein fremdes Fahrzeug auf, zum Beispiel wegen des auswärtigen Kennzeichens oder weil trotz Stand keine Insassen ausstiegen? Wer hat augenscheinlich wartende oder suchende Personen bemerkt oder sonstige Beobachtungen gemacht, die in einem Zusammenhang mit der anschließenden Geldübergabe stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg weiterzuleiten unter der Telefonnummer 06421-4060.