Marburger Vokalisten besingen die Liebe

Marburg. Unter dem Motto „Fire, Fire – Lieder über die Liebe“ präsentieren die Marburger Vokalisten ihr neues Konzertprogramm mit geistlicher und weltlicher A-cappella-Musik von Monteverdi bis Billy Joel. Das kleine Vokalensemble konzentriert sich zeitlich auf drei Schwerpunkte, Alte Musik, Romantik und zeitgenössische Werke, und spannt damit einen Bogen vom 16. Jahrhundert bis heute. In dem abwechslungsreichen Programm wird das Thema Liebe aus den unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet. Es geht in verschiedenen Sprachen um die schwärmende Liebe, um enttäuschte Liebe, Liebesschmerz, die Liebe zum Kind, göttliche Liebe, die Liebe zur Natur und vieles mehr. Das Konzert der Marburger Vokalisten unter der Leitung von Thomas Walter findet am Samstag, 1. Juli, um 19.30 Uhr in der Marburger Kugelkirche statt. Es wird am Sonntag, 2. Juli, um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Achenbach wiederholt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.