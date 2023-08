Marburger Volkshochschule stellt neues Programm vor

Der „Blick über den Tellerrand“ führt nicht zuletzt zu einer Erweiterung des kommunalen Angebots. Und dies, wie Cordula Schlichte betont, „nicht nur im quantitativen, sondern auch im qualitativen Sinn“. Denn es gebe nicht nur den einen guten Lernort für alle und alles, sondern viele verschiedene Orte und Formate, mit jeweils kompetenten Kursleitern und Dozenten. Viele abendliche Sprachkurse sind seit einem Jahr in den Abendschulen in der Weintrautstraße verortet – dafür wird die „Vernetzung“ ab dem 10. Dezember optimiert: Die Buslinie 6 fährt abends länger, um möglichst allen Kursteilnehmern zu ermöglichen, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Die Deutsch- und Integrationskurse finden hauptsächlich in Präsenz an verschiedenen Unterrichtsorten in der Stadt statt, etwa auch am Vormittag in den Räumen des Bewohnernetzwerkes für Soziale Fragen (BSF) am Unteren Richtsberg oder in den Räumen der VHS im Forum in der Neuen Kasseler Straße. Norwegisch oder Italienisch können hingegen online gelernt werden.