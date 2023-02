Marburgerin erklärt: Wie wird man eigentlich Schöffe?

Prozessakten liegen im Gericht auf dem Tisch. Bei der Urteilsfindung sind auch die Schöffen gefragt, so wie Monika Bunk, die seit 2019 als Laienrichterin wirkt.(Symbolfoto). (© VRM)

Prozessakten liegen im Gericht auf dem Tisch. Bei der Urteilsfindung sind auch die Schöffen gefragt, so wie Monika Bunk, die seit 2019 als Laienrichterin wirkt.(Symbolfoto). (© VRM)

In diesem Jahr stehen die nächsten Wahlen für das Schöffenamt an. Im Gespräch erklärt die Marburger Schöffin Monika Bunk, was es damit auf sich hat.