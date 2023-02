Marburgerin: „Versprechen der Demokratie gebrochen“

Covid als „Schnee von gestern“, oder: Wie wichtig ist Aufklärung für Demokratie, die freiheitliche Grundordnung? Aufklärung ist unerlässlich, ohne sie kann eine Demokratie nicht bestehen, schon gar nicht sich weiterentwickeln. Demokratie besteht nicht nur aus Institutionen und Organen eines Staates, sie lebt in der Gesellschaft. Wir müssen benennen, was in der Pandemie passiert ist und welche Aushandlungsprozesse beiseitegeschoben wurden. Dass Versprechen der Demokratie gebrochen, viele Stimmen nicht gehört, Interessen nicht vertreten wurden. Immer mit dem Anspruch, es bei der nächsten Pandemie, die sicher kommen wird, besser zu machen.

Was sollten wir gelernt haben? Vor allem ist sichtbarer geworden, wie ausgeprägt die soziale Ungleichheit ist. Das Virus und die politischen Reaktionen darauf haben eben nicht alle gleichermaßen getroffen. Mit Kindern, Jugendlichen, insgesamt Familien ging kaum ein Land in Europa härter um als Deutschland. Wer in einem Haus mit Garten lebt, der kann einen Lockdown besser bewältigen als jemand im fünften Stock eines Wohnblocks. Wer als Beamtin wie ich sein Geld verdient, muss im Gegensatz zu Arbeitslosen oder prekär Beschäftigten keine Existenzängste haben. Auf mögliche Sprachbarrieren bei Informationen über die Pandemie wurde erst sehr spät reagiert. Diese Ungleichheiten sind in der Pandemie nicht neu entstanden, nur offensichtlicher, auch tiefer geworden.

Immer mehr Corona-Maßnahmen entpuppen sich als eher wirkungslos oder Fehler. Die einen sagen jetzt, man habe der Politik nur Empfehlungen gegeben, die Politik sagt, die Wissenschaft sei nicht gut genug gewesen. Man könnte mittlerweile meinen, niemanden trifft eine Schuld, niemand trägt Verantwortung. Politik delegitimiert sich damit selbst und nicht nur sich, sondern auch gleich die Wissenschaft mit. Der Expertenrat hat ja offengelegt, dass es zu wenige Daten gab, um die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu überprüfen. Wichtige Datenerhebungen und Studien wurden aber gar nicht in Auftrag gegeben oder finanziell gefördert. Teilweise musste auf Studien anderer Länder zurückgegriffen werden, die aber nicht unbedingt auf Deutschland übertragbar waren. Viele warnende Stimmen, etwa aus den Gesellschaftswissenschaften, wurden nicht zur Kenntnis genommen. Hinzu kam, dass der Bundestag sich selbst und die Länderparlamente mit seiner Zustimmung zum Infektionsschutzgesetz im März 2020 entmachtet hat und bei den Pandemiemaßnahmen nicht mehr eingreifen konnte.

„Freie Fahrt für die Exekutive“ – für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass dieser starke Staat bei anderen Krisen, etwa Klima- oder Kriegsthemen, die eingesetzten Werkzeuge wieder benutzt? Die Machtverschiebung Richtung Exekutive geht weiter. Es begann in der Finanzkrise und hat sich in der Pandemie enorm verstärkt. Dieses Rad zurückzudrehen halte ich für sehr schwierig. So manche Gesetze werden auch aktuell in einer Affengeschwindigkeit durch Ausschüsse getrieben, der Bundestag kann so nicht mehr sorgfältig arbeiten. Das beklagen auch Abgeordnete. Außerdem wiederholen sich in der politischen Auseinandersetzung etwa um Waffenlieferungen an die Ukraine Muster, die wir in der Pandemie gesehen haben: Vor Entscheidungen wird rhetorisch eskaliert, die Skandalisierungsspirale immer enger gedreht, politische Anwürfe werden persönlicher und auch diffamierender. In Salamitaktik werden Grenzen des Sagbaren und Machbaren weiter verschoben, womit Debatten und Entscheidungsträger gleichermaßen getrieben werden. Bei all dem werden ungeschriebene Regeln demokratischer Aushandlungsprozesse gebrochen.

Zu was kann das in der Konsequenz führen? Werden politische Gegner in Debatten wie politische Feinde angegangen, wie es etwa in ersten Reaktionen zu Vorschlägen der Bundesregierungen zur Wahlrechtsreform der Fall war, dann wird eine wichtige ungeschriebene Regel in politischen Kontroversen in einer Demokratie gebrochen. Dann wird es schwer, über gegensätzliche Vorstellungen und Interessen zu verhandeln. Wo das Argument nicht mehr zählt, kann Demokratie nicht ausgleichend wirken.

Was ist für Sie eine wesentliche sozialwissenschaftliche Erkenntnis der Pandemiejahre? Erste Untersuchungen zu den Protesten gegen die Pandemiemaßnahmen zeigen, dass nicht unbedingt diejenigen auf die Straße gegangen sind, die von diesen besonders hart getroffen waren. Jenseits des politisch rechten Milieus waren es Angehörige akademisch gebildeter Mittelschichten, die auch den Grünen und der Partei Die Linke nahestanden. Ihre Motive waren, dass sie sich in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt sahen. Sie erlebten anders als etwa Arbeitslose im Jobcenter erstmals, dass der Staat in diese eingriff. Gemeinsinn spielte bei ihnen keine Rolle. Ich habe das als Hyper-Individualismus bezeichnet.

Sind das also die Rechten, die Verschwörungstheoretiker, die Querdenker? Nein, es ist komplexer. Wir schauen nun aufmerksamer auf den Rückhalt von Verschwörungserzählungen in der Gesellschaft, die im Übrigen immer antisemitisch unterlegt sind. Wir finden sie in allen politischen Spektren und auch in den Mittel- und Oberschichten. In Einstellungserhebungen sind es vornehmlich Männer, die ihnen anhängen, bei den Teilnehmenden an Corona-Protesten waren es nach den bisherigen Erkenntnissen jedoch vor allem Frauen. In diesen Erzählungen sind entweder eine verschworene Elite aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien am Werk, ein „tiefer Staat“ oder Einzelpersonen, die jeden Einzelnen manipulieren wollen. Bei den Corona-Protesten waren es etwa Bill Gates oder George Soros.