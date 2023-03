Marburgs OB Spies: „Das ist kein fauler Deal“

Polizisten lösen in Marburg eine an die Straße festgeklebte Hand einer Klimaaktivistin. (© Nadine Weigel/dpa)

Polizisten lösen in Marburg eine an die Straße festgeklebte Hand einer Klimaaktivistin. (© Nadine Weigel/dpa)

Ein Brief an Berlin, dafür kein Festkleben mehr: Marburgs Oberbürgermeister äußert sich in unserem Interview zu Kritik an seiner Einigung mit der Gruppe „Letzte Generation“.