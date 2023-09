Marburgs Oberbürgermeister nimmt Sorge wegen „Move 35” ernst

Im August sind fünf Parkplätze im Südviertel abgebaut worden.

Zunächst einmal hat der Abbau dieser fünf Parkplätze nichts mit „Move 35“ zu tun. Grundlage ist ein älterer Beschluss des Ortsbeirats Südviertel – also der Vertretung der Menschen im Quartier –, der das auch breit diskutiert hat. Der Auftrag an die Verwaltung war also schon lange vor „Move 35“ da, und es braucht eben Zeit, um ihn auszuführen und abzuschließen. Das war in diesem Fall leider gerade in den Sommerferien. Ich bin damit sehr unglücklich. Denn ich kann verstehen, dass so der Eindruck entsteht, dass die Stadt über die Köpfe der Menschen hinweg entscheidet und Dinge einfach umsetzt – auch wenn diese Maßnahme ja gar nichts mit „Move 35“ zu tun hat. So arbeiten wir als Stadtverwaltung nicht – und so ein Eindruck sollte auch nicht entstehen. Auf der anderen Seite gehört auch zur Wahrheit: Es gibt im Südviertel rund 1.500 Parkplätze. Wir reden hier über fünf. Es ging mir um die Parkplätze und da ist es im Grunde jedenfalls so, wie es ankommt, relativ wurscht, ob wir von fünf Parkplätzen reden oder von 50. Denn das, was bei den Menschen rauskommt, ist, die machen ja ohnehin das, was sie wollen. Wie gesagt: Ich kann verstehen, dass bei den Menschen hier ein falscher Eindruck entstanden ist und sie sich nicht mitgenommen fühlen. Ich war im Urlaub, als der Beschluss des Ortsbeirats umgesetzt wurde, und habe es erst hinterher mitbekommen. Wir haben diese Abläufe in der Verwaltung noch mal besprochen und ich habe deutlich dafür sensibilisiert, dass wir bei genau solchen Maßnahmen, die ja eigentlich gar nichts mit „Move 35“ zu tun haben, mit viel Fingerspitzengefühl vorgehen. Gerade jetzt gilt umso mehr, dass wir so etwas nicht dann umsetzen, wenn die beauftragte Firma gerade Zeit hat – sondern dass wir erst mal mit den Bürgerinnen und Bürgern klären, wie es mit der Mobilität und dem Verkehr in Marburg weitergehen soll. Mir ist wichtig, dass wir im Moment noch mehr darauf achten als sonst.