Marksburg und Marienburg – Vorbilder für das Landgrafenschloss?

Marburg. Die Initiative „Die Marburg kann mehr!“ lädt zum zweiten Vortragsabend ein: Unter dem Motto „best practice“ werden zwei Experten am Donnerstag, 23. März, um 19 Uhr im Landgrafensaal des Marburger Staatsarchivs (Friedrichsplatz 15) über Burgen berichten, die eine große Attraktivität besitzen, Museen beherbergen und von denen Marburg lernen kann: die Marksburg am Rhein und die Marienburg in Westpreußen – beide touristisch in der ersten Liga. Die Referenten: Gerd Wagner, von 2001 bis zum Ruhestand 2021 Geschäftsführer der Deutschen Burgenvereinigung, war als Burgvogt auch für die vereinseigene Marksburg zuständig und wird über seine langjährigen Erfahrungen auf der meistbesuchten Burg am Rhein berichten. PD Dr. Christofer Herrmann ist Kunsthistoriker und Burgenforscher und führte von 2015 bis 2019 ein Forschungsprojekt der TU Berlin zum Hochmeisterpalast auf der Marienburg durch. Er gibt einen Überblick zur Bau- und Nutzungsgeschichte im Kontext der deutsch-polnischen Geschichte. Seit 2020 arbeitet er im Forschungsprojekt „Mittelalterliche Architektur in Livland“ der Uni Mainz. Nach den Vorträgen besteht die Möglichkeit zur Aussprache und zum geselligen Beisammensein beim Wein der Marburger Schlossbergwinzer. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.