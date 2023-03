Martin Kohlstedt am Piano 

Marburg. Der Komponist und Pianist Martin Kohlstedt ist am Mittwoch, 19. April, zu Gast im Marburger KFZ. Kein Konzert des Weimarer Musikers gleicht dem anderen, denn Kohlstedt folgt live der Idee des modularen Komponierens: Die Stücke sind in ständiger Bewegung und folgen keiner festen Form — Improvisation ist zwingend Teil seines Schaffens, ebenso wie die Augenhöhe mit dem Publikum, der Mut zu Scheitern und die Interaktion mit Raum und Zeit. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 26 Euro plus Gebühr oder 31 Euro an der Abendkasse. Einlass: 19.30 Uhr.