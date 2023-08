Martin Sassen ist neuer Chefarzt in Wehrda

Der Mediziner hat in Marburg studiert und im Praktischen Jahr unter anderem Erfahrungen in einem Traumazentrum im US-amerikanischen New Orleans gesammelt, ehe er seine anschließende Assistenzarztzeit in der Marburger Kinderklinik verbrachte. Zwei Jahre lang forschte der 48-Jährige an der dänischen Universität Aarhus und erlangte schließlich den Facharzt für Anästhesiologie. Darüber hinaus ist er im Besitz der Zusatzbezeichnungen Notfallmedizin und Klinische Akut-/Notfallmedizin. Zuletzt war Sassen als Oberarzt im Zentrum für Notfallmedizin am UKGM-Standort Marburg tätig und ist seit 2020 zudem ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Marburg-Biedenkopf.