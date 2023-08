Martina Schwarzmann eröffnet 25. Marburger Kabarettherbst 

Eröffnet wird der 25. Marburger Kabarettherbst am Samstag, 9. September, von Kabarettistin Martina Schwarzmannim Erwin-Piscator-Haus. In ihrem Programm „Ganz einfach“ erzählt sie vom schönen Leben, vom Bändigen wilder Kinder und dem Sinn des Lebens – und ganz nebenbei schreibt sie noch ein Lied über das, was sie in ihrem Alltag so entdeckt. Außerdem verkünden die KFZ-Geschäftsführer Anna Lena Rothenpieler und Christian Corth, Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) sowie die Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Marburg, Nadine Bernshausen (Grüne), den Startschuss für das Projekt Klimaneutralität. Damit sollen die Weichen gestellt werden, um den Kabarettherbst langfristig klimaneutral zu veranstalten.