Mehr Energie im Alltag

Marburg. Wie kann es gelingen, sich auch in herausfordernden Zeiten zu erholen und auf sich zu achten? Das Büro für Innovation und Qualifizierung des Kreises bietet dazu am Dienstag, 7. März, einen Workshop an. Referentin ist Sabine Frieg von der Marburger Agentur „die kommunikatöre“. Der Workshop beginnt um 15 Uhr im TTZ (Softwarecenter 3). Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung zu dem Workshop mit dem Titel „Akku aufladen – Erholungskompetenz in herausfordernden Zeiten“ ist bis Mittwoch, 1. März, bei Frank Hüttemann per E-Mail an HuettemannFr@marburg-biedenkopf.de oder telefonisch unter 06421-4051225 möglich. Dort gibt es auch weitere Informationen.