Mehr Impulse spielen „Planetenfreundliche Musike“

Marburg. Die Band „mehr impulse“ teilt mit Violine, Cello, Saxofon, Querflöte, Piano, Gitarre und Gesang selbstgeschriebene Lieder auf Englisch, Deutsch und Französisch mit ihrem Publikum. Die Musiker aus Gießen nennen es „planetenfreundliche Musike“ [sic], ein Mix aus Singer-Songwriter-Musik, folkigen Protestsongs mit Soul- und Pop-Elementen, der kritisch auf Mensch und Gesellschaft blickt, aber ebenso zum gemeinsamen Tun und respektvollem Miteinander einlädt. Das Singer-Songwriter-Konzert „Planetenfreundliche Musike“ findet am Donnerstag, 29. Juni, um 20 Uhr in der Waggonhalle Marburg statt. Karten kosten im Vorverkauf 4 Euro plus Gebühr oder 10 Euro an der Abendkasse.