Mehr Platz für Fahrräder statt Autos

MARBURG. Die Zahl der Parkplätze in Marburg nimmt immer weiter ab. Zwischen Herbst 2022 und Frühjahr dieses Jahres wurden nach Angaben des Magistrats 20 Pkw-Stellflächen abgebaut. Konkret: Fünf in der Bismarckstraße, drei in der Frankfurter Straße, zwei in der Neuen Kasseler Straße sowie je einer in der Friedrich- und Wehrdaer Straße plus die acht in der Universitätsstraße, die mit Blumenkübeln besetzt wurden.