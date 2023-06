Mit dem Landkreis ins Wochenende radeln

Marburg. Für Freitag, 23. Juni, lädt das Radverkehrsteam des Kreises zur „Stadtradel After Work Radtour“ ein. Startpunkt ist um 17 Uhr am Elisabeth-Blochmann-Platz in Marburg. Die Teilnahme ist kostenlos. Die 20 Kilometer lange Tour führt über den Lahnradweg und den Radfernweg R2 nach Kirchhain und endet an der Eisdiele am Kirchhainer Marktplatz. Hier lädt der Kreis zu einem Eis oder Kaltgetränk ein. Teilnehmern wird empfohlen, auf ausreichend Sonnenschutz zu achten und sich Wasservorräte mitzubringen. Die Rückfahrt erfolgt eigenständig. Die Teilnehmerzahl liegt bei mindestens fünf und maximal 25 Personen. Interessierte können sich bis Donnerstag, 22. Juni, via E-Mail bei Mariella Terzo (TerzoM@marburg-biedenkopf.de) oder Caroline Stockmann (StockmannC@marburg-biedenkopf.de) anmelden.