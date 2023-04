Mit dem Rauchen aufhören – aber richtig

Marburg. Wie man es schaffen kann, stressfrei und ohne große Gewichtszunahme erfolgreich rauchfrei zu werden, zeigt ein Vortrag des Arbeitskreises Gesundheit des UKGM Marburg. Zum kostenlosen Informationsabend am Dienstag, 25. April, sind alle eingeladen, die mit dem Rauchen aufhören wollen und diejenigen, die es schon einmal erfolglos probiert haben. Der Vortrag findet von 19 bis 20 Uhr am Uniklinikum Marburg, Baldinger Straße, im Raum 00-24150 (Haupteingang Frauen- und Kinderklinik) statt. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 06421-5866348 oder per E-Mail an gabriele.jaques@uk-gm.de.